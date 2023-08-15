جامعة طرابلس: استمرار تعليق الدراسة والامتحانات يومي الأربعاء والخميس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جامعة طرابلس استمرار تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري يومي الأربعاء والخميس واستئناف الامتحانات يوم السبت الموافق 19 أغسطس، وذلك بعدما علقت العمل اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية التوترات الأمنية بجنوب العاصمة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة «رويترز» باستمرار دوي القتال في مناطق جنوب شرق طرابلس بعد إطلاق آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، الذي احتُجِز لدى «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» أمس الإثنين.

- جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء

ونقلت الوكالة عن مصدريْن، قالت إن أحدهما ينتمي إلى اللواء «444 قتال» والآخر لـ«جهاز الردع»، قولهما إن الأخير أطلق العقيد محمود حمزة، الذي أدى احتجازه أمس الإثنين إلى اندلاع قتال عنيف في ضواحي جنوب شرق طرابلس.



وفي السياق، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، كلًا من رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بالتدخل عن طريق الوحدات التابعة لهما وعدد من الوحدات المساندة لفض الاشتباكات الجارية بمناطق جنوب طرابلس، ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة لضبط الأمن في العاصمة.