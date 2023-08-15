  • Alwasat News
Atwasat

السفارة الفرنسية لدى ليبيا تدعو إلى «وقف فوري» لاشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 07:50 مساء
السفارة الفرنسية لدى ليبيا تدعو إلى «وقف فوري» لاشتباكات طرابلس
السفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراج (أرشيف الوسط)
alwasat radio

دعت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري للعنف والاشتباكات الجارية في طرابلس، معربة عن بالغ قلقها إزاء تأثيرها على السكان المدنيين.

وأعلنت السفارة، في يبان عبر حسابها بمنصة «إكس» تويتر سابقاً، انضمامها إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى وقف التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية الجارية في طرابلس.

- تغطية خاصة للتطورات الأمنية في طرابلس على قناة الوسط (WTV)
- إخلاء العالقين من المصحات بطريق الشوك في طرابلس
- مصدر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة توجه لقاعدة معيتيقة للاجتماع بـ«كارة» في محاولة للتهدئة

أطراف دولية تنضم لدعوة البعثة الأممية لوقف العنف

وفي وقت سابق اليوم، انضم سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت لدعوة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى وقف العنف، داعيًا الأطراف جميعها إلى وقف أعمال العنف، والكف عن التصعيد في طرابلس.

باتيلي يدعو إلى إيلاء الأولوية لحماية المدني

في وقت سابق اليوم، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في تغريدة عبر حسابه على موقع «إكس»، عن «عميق قلقه إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس»، داعيا «الأطراف لوقف العنف، وإيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين»

كما نددت البعثة الأممية بالاشتباكات المسلحة الجارية في طربلس، ودعت إلى وقف فوري للاشتباكات، معربة عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

ماذا يحدث في طرابلس

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط»

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرًا آمنًا لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.
كما استمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد به شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة
منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع

منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار

الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار
أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود

أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود
المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية

المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
غدًا.. استئناف امتحانات الدور الثاني للثانوية في عين زارة وسوق الجمعة
غدًا.. استئناف امتحانات الدور الثاني للثانوية في عين زارة وسوق ...
عودة الكهرباء لمنطقة مول «الملكية» في طرابلس
عودة الكهرباء لمنطقة مول «الملكية» في طرابلس
عودة الهدوء الحذر إلى محاور الاشتباك في طرابلس
عودة الهدوء الحذر إلى محاور الاشتباك في طرابلس
ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلًا و146 جريحًا
ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلًا و146 جريحًا
«التعليم» تعتمد خطة العام الدراسي الجديد
«التعليم» تعتمد خطة العام الدراسي الجديد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
خلال لقائه القماطي.. تكالة يؤكد دور الأحزاب في العملية السياسية
خلال لقائه القماطي.. تكالة يؤكد دور الأحزاب في العملية ......
عودة التيار الكهربائي إلى عين زارة خلال ساعات
عودة التيار الكهربائي إلى عين زارة خلال ساعات...
مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي يناقش تحديث لائحة العقود الإدارية والتخطيط العمراني
مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي يناقش تحديث لائحة العقود ......
«التعليم» تعتمد خطة العام الدراسي الجديد
«التعليم» تعتمد خطة العام الدراسي الجديد...
ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلًا و146 جريحًا
ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلًا و146 جريحًا...
المزيد