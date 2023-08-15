السفارة الفرنسية لدى ليبيا تدعو إلى «وقف فوري» لاشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري للعنف والاشتباكات الجارية في طرابلس، معربة عن بالغ قلقها إزاء تأثيرها على السكان المدنيين.

وأعلنت السفارة، في يبان عبر حسابها بمنصة «إكس» تويتر سابقاً، انضمامها إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى وقف التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية الجارية في طرابلس.

- تغطية خاصة للتطورات الأمنية في طرابلس على قناة الوسط (WTV)

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أطراف دولية تنضم لدعوة البعثة الأممية لوقف العنف

وفي وقت سابق اليوم، انضم سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت لدعوة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى وقف العنف، داعيًا الأطراف جميعها إلى وقف أعمال العنف، والكف عن التصعيد في طرابلس.

باتيلي يدعو إلى إيلاء الأولوية لحماية المدني

في وقت سابق اليوم، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في تغريدة عبر حسابه على موقع «إكس»، عن «عميق قلقه إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس»، داعيا «الأطراف لوقف العنف، وإيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين»

كما نددت البعثة الأممية بالاشتباكات المسلحة الجارية في طربلس، ودعت إلى وقف فوري للاشتباكات، معربة عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

ماذا يحدث في طرابلس

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط»

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرًا آمنًا لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.

كما استمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد به شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».

