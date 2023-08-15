تاياني يبحث مع المنقوش الوضع في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده تتابع عن كثب الوضع في طرابلس، في إشارة إلى التوترات الأمنية التي شهدتها مناطق جنوب شرق العاصمة طرابلس منذ أمس الإثنين.

تاياني: أولوية إيطاليا استقرار ليبيا دون عنف

أضاف تاياني، في تغريدة على موقع «إكس» (تويتر سابقا)، أنه تحدث مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن تلك التطورات، مشددًا على أن «الأولوية بالنسبة لإيطاليا تبقى استقرار ليبيا دون عنف أو تدخل، وبدء الطريق نحو انتخابات ديمقراطية».

واندلعت اشتباكات على خلفية احتجاز جهاز «الردع» آمر اللواء «444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، لحضور عرض عسكري.

وتسببت الاشتباكات في خسائر مادية وبشرية جراء استخدامهما الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق سكنية بمنطقة عين زارة جنوب شرق طرابلس. ولا تزال جهود التهدئة جارية من قبل الجهات المعنية من أجل احتواء الموقف في العاصمة.