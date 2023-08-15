قطر تعرب عن قلقها البالغ من التطورات الأمنية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت دولة قطر عن «قلقها البالغ من التطورات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس»، داعية «كل الأطراف إلى تجنب التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجاوز الخلافات بالحوار، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات».

قطر تدعم المسار السياسي الليبي

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية بشأن التطورات الأمنية والاشتباكات الجارية في مناطق جنوب شرق العاصمة طرابلس بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة واللواء 444 قتال، والتي بدأت مساء أمس الإثنين.

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وعبرت وزارة الخارجية في البيان «عن دعم دولة قطر الكامل جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يحقق السلام والاستقرار فيها»، مجددة «دعم دولة قطر الكامل المسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار».

جهود لوقف الاشتباكات في طرابلس

لا تزال جهود التهدئة جارية من قِبل الجهات المعنية في طرابلس، بما فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، وعدد من القيادات الاجتماعية والأمنية في طرابلس من أجل احتواء الموقف، ووقف الاشتباكات بين أطراف النزاع في العاصمة.

واندلعت الاشتباكات على خلفية احتجاز جهاز «الردع» آمر اللواء «444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، لحضور عرض عسكري ضمن وفد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقد عبرت كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية في طرابلس، داعية أطراف النزاع إلى التهدئة وتجنب التصعيد، للحفاظ على الاستقرار وحماية المدنيين.