المسوري يؤكد ضرورة إشراك «الفرقاء» لحسم القضايا الخلافية على القوانين الانتخابية

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة والنائب الثاني، صفوان المسوري، في لقاء مع نائب الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، اليوم الثلاثاء، ضرورة إشراك الفرقاء والأطراف ذات الصلة في التفاوض على تسوية حول القضايا الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، للدفع نحو استحقاقات انتخابية ذات مصداقية، وذلك في خضم القلق من تداعيات الأحداث الجارية في طرابلس على سير العملية السياسية.
وخلال اللقاء، شدد زينينغا على دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الجهود الرامية للدفع نحو صياغة إطار قانون يمهد لعقد العملية الانتخابية في ليبيا، وفق بيان رسمي للبعثة الأممية.
الأحداث الجارية في طرابلس
ويأتي اللقاء في خضم حالة من الترقب لتهدئة الأحداث المتصاعدة في العاصمة طرابلس؛ إذ أعرب المجلس الأعلى للدولة وكذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق اليوم، عن قلقهما إزاء ما يحدث في العاصمة طرابلس، وتداعياته على سير العملية السياسية في ليبيا
الأعلى للدولة يدين الاشتباكات المسلحة
وفي وقت سابق اليوم، دان المجلس الأعلى للدولة «الاشتباكات المسلحة» في العاصمة طرابلس، داعيًا «الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب صوت العقل وحل الإشكاليات فيما بينها بالطرق السلمية والقانونية».
قلق من تداعيات أحداث طرابلس على سير العملية السياسية
وفي سياق متزامن، نددت البعثة الأممية بالاشتباكات المسلحة الجارية في طربلس، معربة عن قلقلها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية، داعية إلى«وقف فوري للتصعيد».
وحضت جميع الأطراف على «الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار».
والتقى «زينينغا»، أمس، بالرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة السيد عبدالرحمن السويحلي، وتطرق معه لآخر المستجدات السياسية في ليبيا.
ماذا يحدث في طرابلس؟
تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».
وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.
وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرًا آمنًا، لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.
كما استمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».
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