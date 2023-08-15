بعد ساعات من الاشتباكات.. مدير أمن طرابلس يحث رجال الشرطة على مساعدة المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط

حث مديرية أمن طرابلس، اللواء خليل مصطفى وهيبة، رجال الشرطة على تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الحماية، والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء خليل مصطف وهيبة مع رؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة التابعين لمديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مناطق جنوب شرق العاصمة بين مسلحين تابعين لجهاز «الردع» واللواء «444 قتال».

الهدف من اجتماع مديرية أمن طرابلس

قالت مديرية أمن طرابلس إن الاجتماع جاء لـ«حث رؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة على تقديم يد العون والمساعدة للمواطن الكريم، وحماية والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ والمستشفيات العامة».

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وطالب مدير أمن طرابلس رؤساء كل المكاتب والأقسام ومراكز الشركة بـ«اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، والإسهام في عودة الحياة بشكل طبيعي واعتيادي فى مناطق التوتر، وبث روح الطمأنينة والاستقرار في نفوس المواطنين».

خسائر مادية وبشرية جراء اشتباكات طرابلس

تسببت الاشتباكات، التي بدأت بين «الردع» و«444 قتال»، مساء أمس الإثنين، في خسائر مادية وبشرية جراء استخدامهما الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق سكنية بمنطقة عين زارة جنوب شرق طرابلس.

بينما لا تزال جهود التهدئة جارية من قِبل الجهات المعنية، بما فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، وعدد من القيادات الاجتماعية والأمنية في طرابلس من أجل احتواء الموقف في العاصمة.

اندلعت الاشتباكات على خلفية احتجاز جهاز «الردع» آمر اللواء «444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، لحضور عرض عسكري ضمن وفد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

اجتماع مدير أمن طرابلس مع رؤساء المكاتب والأقسام والمراكز التابعين للمديرية، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (مديرية أمن طرابلس)