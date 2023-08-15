تحالف القوى الوطنية يعلن انسحابه من شبكة الأحزاب السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حزب تحالف القوى الوطنية، اليوم الثلاثاء، انسحابه من شبكة الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء «نظرا لتحقيق الهدف الذي تأسست من أجله الشبكة»، وفق بيان أصدره بالخصوص، ونشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأعرب تحالف القوى الوطنية عن امتنانه للفرصة التي منحت له للمشاركة في شبكة الأحزاب السياسية، مؤكدا أنه «عمل جاهدا على تعزيز وتعميق الوعي السياسي في ليبيا، وتعزيز المشاركة الفعالة للأحزاب السياسية في المحافل السياسية».

تحقق هدف شبكة الأحزاب السياسية

أوضح حزب تحالف القوى الوطنية أن هدفه الرئيسي من مشاركته في شبكة الأحزاب السياسية هو «إيصال الرؤية الحقيقية لعمل الأحزاب، ومناقشة تطلعات شعبنا من أجل الإسهام مباشرة في حلحلة الانسداد السياسي الذي يعانيه بلدنا».

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وقال حزب التحالف: «لقد عملنا بجدية على التواصل مع الأطراف السياسية الداخلية، والضغط من أجل مشاركة الأحزاب السياسية في الاستحقاقات الانتخابية، واعتماد نظام القائمة الحزبية في قانون الانتخابات البرلمانية، ونحن سعداء، لأن هذا الهدف قد تحقق في مخرجات لجنة 6 + 6»، في إشارة إلى اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، لإعداد القوانين الانتخابية.

الحاجة إلى منهج جديد للتقدم السياسي في ليبيا

أضاف الحزب أن قرار الانسحاب من شبكة الأحزاب السياسية جاء «بعد تقييم شامل للوضع الراهن، وتحقيق الأهداف التي وضعتها الشبكة» والذي قرر عليه «أنه في هذه المرحلة الزمنية، تكون هناك حاجة لتبنى منهج جديد ومستقل، لتحقيق التقدم السياسي والتنموي في ليبيا».

كما أعرب الحزب عن تقديره «العميق» لشبكة الأحزاب السياسية، والأعضاء الذين عمل معهم طول فترة انتمائه للشبكة، وكل من أسهم في تعزيز الديمقراطية والتنمية في ليبيا، مشيدا بكل الفرق والأفراد الذين أسهموا في تحقيق الأهداف المشتركة، ودعمهم في رحلتهم السياسية.