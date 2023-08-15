«النواب» يدين «الأعمال القتالية وجرائم الخطف» في طرابلس.. ويطالب بإطلاق مدير شركة النقل البحري

القاهرة - بوابة الوسط

دان مجلس النواب ما أسماه «الأعمال القتالية وجرائم الخطف» التي تشهدها مدينة طرابلس منذ مساء أمس الإثنين، «التي عرضت وتعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر».

ودعا المجلس الأطراف كافة إلى وقفها «فوراً»، والاحتكام إلى لغة العقل، وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم، حسب البيان الذي نشره الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابع البيان: «نحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس الحكومة منزوعة الشرعية، والمتسببين والمشاركين في الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها».

إطلاق مدير عام شركة النقل البحري المختطف

طالب مجلس النواب البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر، ودعاها إلى إعلان شجبها واستنكارها وإدانتها هذه الجرائم، وفق البيان.

كما حث على إطلاق مدير عام شركة النقل البحري المختطف في ظروف غامضة، مُحملا الخاطفين المسؤولية الجنائية عن سلامته.

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ووجه مجلس النواب الدعوة إلى وزارة الصحة والأطقم والفرق الطبية والهلال الأحمر الليبي، لمباشرة مهامهم، وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للعالقين في مناطق الاشتباكات، ومساعدتهم في الخروج منها، حسبما أفاد بيان المجلس المنشور على «فيسبوك».

ماذا يحدث في طرابلس؟

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

بيان مجلس النواب بشأن الأحداث في طرابس، 15 أغسطس 2023 (الناطق باسم المجلس على فيسبوك)