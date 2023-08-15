مواطنون يتبرعون بالدم في طرابلس لمصلحة مصابي «الاشتباكات» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

توافد المواطنون على سيارة التبرع المتمركزة في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس، استجابة لدعوة عدة جهات من أجل التبرع لمصلحة المصابين جراء «الاشتباكات».

ونشرت بلدية طرابلس المركز، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا تُظهر عددا من المواطنين خلال تبرعهم بالدم في السيارة المجهزة لذلك.

الصحة تعلن حاجتها العاجلة لجميع فصائل الدم

في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «حاجتها العاجلة» إلى جميع فصائل الدم، لإنقاذ حياة المصابين جراء «اشتباكات في بعض المناطق جنوب العاصمة طرابلس».

ودعت الوزارة من لديه القدرة على التبرع إلى التوجه فورا إلى نقاط خصصتها في «مصرف الدم بطريق الشط - طرابلس، ومستشفى الحوادث في أبوسليم، ومستشفى طرابلس المركزي (شارع الزاوية)، وسيارة التبرع المتمركزة في ميدان الجزائر».

ماذا يحدث في طرابلس؟

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

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وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرا آمنا، لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.

كما استمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».

أحد المواطنين خلال تبرعه بالدم، 15 أغسطس 2023، (الإسعاف)

تسجيل بيانات المتبرعين، 15 أغسطس 2023، (الإسعاف)

سيارة التبرع بالدم، 15 أغسطس 2023، (الإسعاف)