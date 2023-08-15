باتيلي «قلق» إزاء «التطورات الأمنية» في طرابلس.. ويدعو إلى حماية المدنيين

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي جميع الأطراف إلى ضرورة «إيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين»، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على موقع «إكس- تويتر سابقا»: «أشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس، وأذكر جميع الأطراف بضرورة إيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين».

وشارك المبعوث بيانا للبعثة الأممية حذرت فيه من «تأثيرات وخيمة» على المدنيين جراء «الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس» منذ يوم أمس الإثنين، وذكرت جميع الأطراف المعنية بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.

البعثة «قلقة» من تأثير محتمل على جهود تهيئة بيئة أمنة للانتخابات

وقالت البعثة في بيانها، إنها تشعر بـ«القلق» إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

ودعت إلى «الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة»، وشددت على أن «العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات»، وحضت جميع الأطراف على «الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار».

وذكّر بيان البعثة جميع الجهات الفاعلة بمسؤوليتها عن الحفاظ على «الاستقرار النسبي» السائد وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي.

ماذا يحدث في طرابلس؟

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرا آمنا، لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.

كما استمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».