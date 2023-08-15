الهلال الأحمر: بدء إخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر بدء إخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، وتسهيل عمليات خروجهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن «فريقها يعمل على التواصل مع كل العائلات المتضررة وتسهيل عمليات خروجها الآمن»، حسب منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحثت الجميع على التعاون الكامل معها لتقديم المساعدة والدعم في هذه المهمة الإنسانية، مضيفة «نُذكر الجميع بأن حماية المدنيين هي مسؤوليتنا جميعا».

الهلال الأحمر يدعو إلى التهدئة

وفي سياق متصل، دعت الجمعية، في بيان سابق اليوم، الأطراف جميعهم إلى التهدئة، وتخفيف حدة التوتر، حتى يتسنى لفرقها العمل، وتقديم المساعدة للمدنيين العالقين في مناطق «الاشتباك» بالعاصمة.

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وأشارت الجمعية إلى تلقيها عديد المكالمات والرسائل من الأسر العالقة في مناطق «الاشتباك»، مشددة على ضرورة ضمان سلامة العالقين، وأن «المدنيين ليسوا هدفا، ويجب حمايتهم».

ماذا يحدث في طرابلس؟

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.