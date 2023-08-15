هدوء حذر يسود معظم العاصمة طرابلس.. وانحسار الرماية في جنوبها الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

يسود الهدوء الحذر معظم أحياء العاصمة طرابلس، صباح الثلاثاء، بعد ليلة قضاها سكانها في حالة من التوتر والهلع جراء أصوات الرماية التي انحسرت في عدد من أحياء جنوبها الشرقي، وتحديدا الفرناج وعين زارة، على خلفية احتجاز آمر اللواء «444 قتال»، محمود حمزة، من قِبل قوة الردع في مطار معيتيقة مساء أمس الإثنين.

وعلى الرغم من عدم إعلان أرقام رسمية بقتلى ومصابين حتى اللحظة، فإنه يمكن اعتبار أحداث العاصمة يوم الاثنين هي الأسوأ منذ شهور.

ويخشى سكان العاصمة استمرار القتال بين أكبر قوتين مسلحتين منظمتين في العاصمة طرابلس، وهما «الردع» التي تتخذ من قاعدة معيتيقة مقرا لها، و«444» التي تتمركز فيما يعرف بمعسكر خليفة التكبالي في منطقة الهضبة الخضراء، خصوصا بعد ورود معلومات عن فشل جهود إطلاق سراح محمود حمزة، ومساعي التهدئة في العاصمة.



الردع تحتجز حمزة

بدأت الأحداث في العاصمة طرابلس، أمس الإثنين، باحتجاز جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة لـ«بوابة الوسط».

يشار إلى أن حمزة كان قائدا لإحدى الكتائب التابعة لقوة الردع (كتيبة 20-20)، قبل أن ينشق عن قائدها، عبدالرؤوف كارة، إبان حرب العاصمة طرابلس في العام 2019، وكلاهما محسوبان على التيار السلفي، ليؤسس حمزة «اللواء 444» الذي يفترض أن يكون منضويا تحت مظلة رئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

تسلسل زمني لأحداث طرابلس

تصاعد الوضع الميداني في العاصمة طرابلس الإثنين، مع سماع دوي إطلاق النار قرب مول الملكية في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفر ممرا آمنا، لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.

بينما لا يزال الشلل يضرب حركة الطيران في العاصمة طرابلس، إذ أفادت مصادر في مطار معيتيقة بأن الرحلات جميعها من المطار وإليه حُوَلت إلى مصراتة. وأعلنت الخطوط الجوية الليبية إلغاء رحلتين من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة الدولي والعكس، والتي كان من المقرر لها اليوم الثلاثاء. كما قررت الخطوط الجوية الأفريقية نقل رحلاتها اليوم الثلاثاء من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراتة الدولي.

شهود: استمرار الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الفرناج

استمرار إطلاق النار قرب مركز طرابلس الطبي

إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة بعين زارة

«الصحة» تحض على توفير «ممرات آمنة» للعالقين في طرابلس.. وتذكر «طرفي الاشتباكات» باتفاقية جنيف

لم يتوقف الأمر عند حركة الطيران، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في بلديتي عين زارة وسوق الجمعة، وعزت ذلك إلى «التوتر الأمني». لكن الامتحانات تواصلت في بلدية طرابلس المركز.

ولم تصدر بيانات رسمية حتى اللحظة بشأن أرقام القتلى والمصابين جراء الأحداث. لكن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أعلنت حاجتها العاجلة لجميع فصائل الدم، لإنقاذ حياة المصابين، تزامنا مع إعلان جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى بكل مكاتب الإسعاف في طرابلس وضواحيها.

وبموازاة نداء إنساني أطلقه جهاز الإسعاف، لتوفير ممر آمن في مصحة قرة العين، التي شهدت وجود 3 حالات عالقة و3 حديثي ولادة و3 مرافقين، تمكن جهاز طب الطوارئ والدعم في العاصمة طرابلس من إجلاء 9 عائلات فقط عالقة في مناطق الاشتباكات في طرابلس، بعد وصول نداءات استغاثة منها.

وفي أول تعليق دولي، حث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي «الأطراف جميعها على وقف التصعيد، واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار». وقال في تغريدة عبر منصة «إكس»: «تذكرنا الأحداث الحالية بالضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات، ولتوحيد مؤسسات الدولة».