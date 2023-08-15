حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الدفاع في الحكومة المكلفة من مجلس النواب احميد حومة «طرفي الصراع» الجاري في العاصمة طرابلس إلى وقف الاقتتال فورا حفاظا على أرواح المدنيين.

وحث، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الثلاثاء، أطراف الصراع على «ضبط النفس وتحكيم لغة العقل والتوقف فورا عن أي أعمال عدائية من شأنها تقويض حالة الاستقرار».

مطالبة بحماية المدنيين

وطالب حومة السلطات بالتحلي بمسؤولياتها والعمل على حماية أرواح المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات، مؤكدا أن القانون سيلاحق كل من تسبب في ترويع الآمنين وألحق خسائر في الممتلكات والأرواح.

واعتبر أن ما يحدث من صراع مسلح سيقوض العملية السياسية، وبالتالي ستؤثر على سير الانتخابات المرتقبة، لافتا إلى أن الحوار هو الأساس في حل أي خلافات.

ماذا يحدث في طرابلس؟

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

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وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرا آمنا، لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.

كما استمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».