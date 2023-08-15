السوق الرسمية: تراجع اليورو وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.26 دينار أمس، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.10 دينار أمس.

في حين استقر متوسط سعر الدولار عند 4.81 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار، وزاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار أمس.

كما لم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.