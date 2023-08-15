حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 15 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال الأجواء على معظم مناطق البلاد، إذ تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المساء على الساحل.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

- الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.