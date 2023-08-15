حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 15 أغسطس 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال الأجواء على معظم مناطق البلاد، إذ تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المساء على الساحل.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.
- الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و32 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.
الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.
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