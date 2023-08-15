ضبط شخص يهرِّب البشر من الجنوب إلى الشمال في جالو

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت مديرية أمن الواحات جالو من ضبط شخص بتهمة تهريب البشر من الجنوب إلى الشمال في دائرة مركز شرطة الشرف بجالو.

وأوقف قسم البحث الجنائي بالمديرية بالتعاون وحدة التحري والقبض بالمركز، المواطن الذي اعترف بما نُسب إليه، وأُحيل إلى النيابة العامة للتصرف والاختصاص، حسب بيان المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي ذلك استمرارا للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي أصبحت تهدد أمن البلاد، بحسب بيان المديرية على «فيسبوك».

ضبط قنبلتين يدويتين

الجمعة الماضية، أعلنت مديرية أمن الواحات في جالو، ضبط قنبلتين يدويتين بحوزة متهمين على متن مركبة في نطاق عمل المديرية.

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وقالت المديرية، في بيان، إن عملية الضبط جرت بعد تعليمات مدير أمن الواحات، اللواء خالد فرج العبار، بتكثيف عمل الدوريات، وتفعيل عمل التحريات.

وأوضح البيان أنه جرى ضبط مركبة (نوع نيسان) معتمة الزجاج، وعلى متنها شخصان: سائق المركبة ليبي الجنسية، ومعه شخص مصري الجنسية. وبعد الاشتباه فيهما، وإجراء التفتيش الاعتيادي، جرى العثور على القنبلتين (نوع رمانة).