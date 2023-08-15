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أبوجناح يدعو الأطراف في طرابلس إلى التهدئة وتغليب لغة العقل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 07:35 صباحا
أبوجناح يدعو الأطراف في طرابلس إلى التهدئة وتغليب لغة العقل
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح جميع الأطراف في طرابلس إلى «التهدئة وتغليب لغة العقل وتفويت فرصة إشعال الفتن على المتربصين باستقرار وأمن العاصمة».

وأضاف: «إننا في حكومة الوحدة الوطنية رفعنا شعار لا للحرب، وسعينا نحو تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد، وتبنينا برامج التنمية وعودة الحياة، وما زلنا متمسكين بالمحافظة على هذا النهج، فالشعب الليبي قد سئم الحروب والاقتتال، ولن يحتمل أي أضرار قد تسببها أي توترات أمنية»، حسب تدوينة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

أحداث في طرابلس عقب احتجاز حمزة
وبدأت الأحداث أمس الإثنين باحتجاز جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة لـ«بوابة الوسط».

ثم بدأت سماع دوي إطلاق النار قرب مول الملكية في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة؛ حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية واللواء 444 قتال، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

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- إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة بعين زارة
- مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
استمرار إطلاق النار قرب مركز طرابلس الطبي
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة

وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي، فيما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرًا آمنًا لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني جنوب العاصمة طرابلس.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر متطابقة من طرابلس بفشل مساعي الإفراج عن حمزة، أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي وصول عدد من الطائرات من دون ركاب قادمة من مطار معيتيقة، مشيرة إلى أن شركات الطيران المالكة لتلك الطائرات نقلتها «كإجراء احترازي» في ظل التوترات في طرابلس.

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