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مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 11:07 مساء
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
جانب من اجتماع لإطلاق مشروع التعداد العام للسكان والتعدادات المصاحبة له، الإثنين 14 أغسطس 2023 (وال)
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أعلنت مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إطلاق مشروع التعداد العام للسكان والتعدادات المصاحبة له، المتوقف منذ العام 2006.

وقالت المصلحة، في بيان، إن إطلاق المشروع يرجع إلى أهمية البيانات والمؤشرات في عمليات التخطيط ووضع السياسات العامة التي من شأنها أن تقود عملية التنمية الشاملة.

ليبيا نفذت 6 تعدادات سكانية
وأشارت إلى أن ليبيا نفذت في السابق ستة تعدادات سكانية، كان آخرها العام 2006، وكان من المفترض، وفقا لدورية التعداد، أن يكون هناك تعداد سابق العام 2015.

وقال وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الزيداني، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين بطرابلس، إن هذا المشروع يعد وطنيا استراتيجيا، وجرى وضع برنامج عملي له يغطي مراحل العمل بالتعداد، موضحا أن العملية ستنطلق بتجهيز الخرائط الجغرافية من خلال صور الأقمار الصناعية للتقسيمات الإحصائية لوحدات العد المعمول بها في مصلحة الإحصاء والتعداد، التي ستوفر عديد المتطلبات التي تقدم الفائدة للقطاعات سواء الخدمية أو الإنتاجية وتقديم البيانات على المستويات الإدارية للدولة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية «وال».

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أهمية وأهداف التعداد السكاني
ولفت الزيداني إلى أهمية وأهداف التعداد العديدة، والتي تمكن من وضع الخطط التنموية لسنوات لاحقة وخدمة للأجيال القادمة، معربا عن استعداد الوزارة للتواصل مع الجميع لإشراكهم في عمليات التجهيز من خلال التنسيق المباشر للجنة المركزية واللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ خطة عمل التعداد، مؤكدا أن عمليات تجميع البيانات تهدف لخدمة المواطن بالدرجة الأولى، وأن حصر السكان إجراء تقوم به الدول كل عشر سنوات.

الزيداني يؤكد سرية البيانات الفردية
وأكد أن تجميع البيانات الإحصائية تنظمه القوانين، وأن مصلحة الإحصاء ملتزمة دوما بسرية البيانات الفردية وملتزمة بكونها مؤسسة فنية تهدف لتوفير البيانات لغرض تحقيق ومتابعة أهداف التنمية المستدامة بشريا واجتماعيا واقتصاديا، واحتساب معدلات النمو والتوزيع العادل للتنمية المكانية وتخصيص الميزانية وفقا للتوزيع الجغرافي للسكان حسب مكان الإقامة.

نتائج عمليات التعداد السكاني الستة السابقة (الموقع الإلكتروني لمصلحة الإحصاء)
نتائج عمليات التعداد السكاني الستة السابقة (الموقع الإلكتروني لمصلحة الإحصاء)
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