دعوات لإعادة هيكلة المصارف التجارية على هامش مؤتمر المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا خبراء مصرفيون، إلى إعادة هيكلة البنية التحتية والتقنية للمصارف التجارية المحلية العاملة في ليبيا، وذلك في حلقة نقاشية، عقدت صباح اليوم في بنغازي، ضمن فعاليات مؤتمر النظام المصرفي الليبي الثاني، الذي بدأت قبل يومين تحت عنوان «نحو رؤية مستقبلية للتطوير».

وتناولت الحلقة النقاشية، آليات تنمية القطاع المصرفي المحلي، وتطوير الكوادر البشرية، وتعديل القوانين والتشريع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية «وال».

مشكلات القطاع المصرفي

وتطرقت الحلقة النقاشية التي حضرها عدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين إلى مشكلات القطاع المصرفي الليبي، كضعف التشريعات المنظمة للصيرفة الإسلامية - أحد مصادر التمويل - وفائض السيولة الدفترية، وشح السيولة النقدية.

ودعا المشاركون في الحوار، وبينهم رؤساء مصارف محلية، ومديرو مؤسسات مالية واقتصادية من القطاعين العام والخاص وأكاديميون إلى تشخيص الاقتصاد المحلي، مشددين على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي المحلي.

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إعادة هيكلة الاقتصاد

كما دعا المشاركون كذلك إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، وتوزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص، والإصلاح الاقتصادي المتمثل في سياسة الصرف وسعره والأجور، مشددين على ضرورة اكتفاء الدولة بالدور الرقابي.

وشارك في الصالون محافظ المصرف المركزي السابق في بنغازي، على الحبري، ومحافظ المصرف الأسبق أحمد منيسي، وعضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، خليفة ضو، وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، ووزير التخطيط السابق بحكومة الوحدة الوطنية فاخر بوفرنة.