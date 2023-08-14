أبوجناح يبحث تفعيل القطاعات الخدمية بمرزوق تمهيدًا لعودة النازحين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، الترتيبات اللازمة لتفعيل القطاعات الخدمية والمشاريع التنموية بمدينة مرزوق لتسهيل عودة النازحين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع لجنة عودة النازحين بمدينة مرزوق للوقوف على آخر المستجدات والآليات التي قامت بها اللجنة لعودة النازحين، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وتطرق الاجتماع مع أعضاء اللجنة إلى ضرورة العمل على توفير الخدمات للمواطنين، وإدراج المدينة ضمن المناطق المستهدفة بمشاريع عودة الحياة التي أطلقتها الحكومة.