أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الإثنين 14 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، بالمقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

وثبت سعر صرف الدولار في السوق اليوم عند قيمته 5.15 دينار المسجلة أمس، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما استقر متوسط سعر صرف اليورو عند 5.58 دينار وهو السعر نفسه المسجل أمس الأحد، وكذلك استقر الجنيه الإسترليني أيضًا عند 6.50 وهي القيمة ذاتها التي سجلها أمس الأحد.

واحتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي ظلت عند مستوى 0.19 دينار.