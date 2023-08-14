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اعتماد قوائم المترشحين لانتخابات بلدية درنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 05:25 مساء
اعتماد قوائم المترشحين لانتخابات بلدية درنة
من اليمين عضوة اللجنة قمرة الشلوي ورئيس اللجنة صبري قصار وعضوي اللجنة عبد المولى بلعيد ومحمد بوسرايا. (الإنترنت)
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اعتمدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الإثنين، أسماء المترشحين الأفراد والقوائم النهائية لانتخابات المجلس البلدي درنة، والتي بلغ عددها 8 قوائم و13 مترشحًا فرديًّا.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي درنة محمد بوسرايا لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن اعتماد ونشر أسماء المترشحين الأفراد والقوائم «نهائي غير قابل للطعن»، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة هي انطلاق «إعلان الحملة الدعائية وتنظيم ورش تدريب المراقبين».

قوائم المترشحين في درنة
وشملت كل قائمة 11 مترشحًا، سيكون من بينهم 5 مترشحين أساسيين و6 احتياطيين، يمثلون جميع التركيبات الاجتماعية والتيارات السياسية المختلفة بالمدينة.

وجاءت القوائم المتنافسة على النحو التالي: قائمة «إعمار» برئاسة طلال سعد الهنشير، وقائمة «غصن الزيتون» برئاسة إدريس المبروك أبوبكر، وقائمة «بناء» برئاسة أحميدة فضل الله تربح، وقائمة «القلم» برئاسة عمر صالح الفريطيس، وقائمة «المرسى» برئاسة إبراهيم فوزي عزوز، وقائمة «الزاهرة» برئاسة أسامة عقيلة سالم، وقائمة «الجمل» برئاسة عبدالوهاب عبدالله السكوري، وأخيرًا قائمة «السلام» برئاسة صالح غيضان جاد الله.

- الإعلان عن قوائم المرشحين لانتخابات بلدية درنة
- لجنة الانتخابات البلدية تعلن فتح منظومة تسجيل الناخبين بدرنة

أما المترشحون الأفراد فهم: رياض عبدالسلام الفريطيس، ومحمود بوعجيلة فايد، وعيسى عبدالرازق سليم، وفرحات مسعود الشلوي، ومنصف يحيى الحاسي، وأحمد سعد أكريم، وطارق عبدالنبي سلامة، وأحمد فوزي بدر، وعلي سليمان يونس، ومحمد علي ساسي، وعبدالسلام محمد بوجليل, ورمضان صالح إسرافيل، وفارس عمر بالقاسم.

مراكز الاقتراع في درنة
واعتمدت اللجنة الفرعية التابعة للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، في 5 أبريل الماضي، 31 مركز اقتراع في جميع الأحياء الرئيسية بمدينة درنة والمناطق التابعة للبلدية، توزعت مراكز الاقتراع المعتمدة في درنة، بواقع 20 مركزًا داخل المدينة، إضافة إلى أربعة مراكز اقتراع بالضواحي، وسبعة مراكز اقتراع أخرى للمناطق المجاورة التابعة لبلدية درنة، بحسب المكتب الإعلامي للجنة.

ويترأس اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية في درنة بموجب قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم (23) 2023، صبري عبدالله قصار، وتضم في عضويتها كلًّا من: قمرة صالح الشلوي، وعوض نصر عوض أحميدة، ومحمد بوبكر بوسرايا، وعبدالمولى عبدالسلام بلعيد.

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