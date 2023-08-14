بالصور.. وقفة احتجاجية لمنتسبين بـ«حرس المنشآت النفطية» للمطالبة برفع الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط

نظم عدد من منتسبي حرس المنشآت النفطية، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس للمطالبة برفع أجورهم.

وقال المحتجون في بيان إنهم «يتقاضون أدنى مرتب في الدولة الذي لا يكفل لهم الحياة الكريمة»، وأضافوا: «نحن نطالب بحقوقنا التي كفلها لنا القانون فقط».

ونبه المحتجون إلى أن «الجهاز يتبع إداريًّا وماليًّا إلى المؤسسة الوطنية للنفط وينطبق على منتسبيه ما ينطبق على العاملين الوطنيين في الحقول والموانئ والمواقع النفطية من مرتبات وعلاوات وباقي الحوافز المالية».

مراسلة الدبيبة لمؤسسة النفط

وأشار البيان إلى «مراسلة ديوان رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عن طريق المستشار القانوني لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى المؤسسة الوطنية للنفط في 23 سبتمبر 2023 بإعادة إعلان قرار تأسيس جهاز حرس المنشآت النفطية ووضع القرار موضع التنفيذ».

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وعبر منتسبو الجهاز المحتجون عن رفضهم «ابتزاز الدولة والفوضى والتخريب واستغلال ورقة النفط كورقة ضغط لأخذ الحقوق وليس لنا أي علاقة بأي صراع سياسي أو عسكري حاصل في البلاد».

منتسبون لـ«حرس المنشآت النفطية» خلال وقفة احتجاجية أمام المؤسسة الوطنية للنفط، 14 أغسطس 2023. (الإنترنت)

منتسبون لـ«حرس المنشآت النفطية» خلال وقفة احتجاجية أمام المؤسسة الوطنية للنفط، 14 أغسطس 2023. (الإنترنت)

منتسبون لـ«حرس المنشآت النفطية» خلال وقفة احتجاجية أمام المؤسسة الوطنية للنفط، 14 أغسطس 2023. (الإنترنت)