بالصور: قفل كسارات ومحاجر في زليتن وقصر خيار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قفل عدد من الكسارات والمحاجر التي تعمل من دون تراخيص بمنطقتي زليتن وقصر خيار.

كسارات ومحاجر مخالفة

وقالت الإدارة، في بيان صحفي أمس الأحد، إن هذه الكسارات والمحاجر مخالفة لنصوص القانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر. واتخذت الإجراءات القانونية كافة حيالها، مشيرة إلى تعليمات بوقف إقفال المحاجر والكسارات التي تعمل دون تراخيص لحين إثبات إجراءاتها.

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من جهة أخرى، أعلنت إدارة إنفاذ القانون تحديد المباني المخالفة داخل 89 موقعا بمدينة زليتن، وإزالة المباني المخالفة بها تنفيذا لتعليمات النائب العام الصديق الصور. ولفتت إلى «إزالة وهدم المباني التي جرى استثناؤها دون الرجوع لمكتب النائب العام».

من حملة إغلاق الكسارات والمحاجر في زليتن وقصر خيار، 13 أغسطس 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

من حملة إغلاق الكسارات والمحاجر في زليتن وقصر خيار، 13 أغسطس 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

من حملة إغلاق الكسارات والمحاجر في زليتن وقصر خيار، 13 أغسطس 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

من حملة إغلاق الكسارات والمحاجر في زليتن وقصر خيار، 13 أغسطس 2023. (إدارة إنفاذ القانون)