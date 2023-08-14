حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 14 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس خصوصا على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و41 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المساء على الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال نهار الغد على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.