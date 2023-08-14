شاهد في «وسط الخبر»: مواقع تتغير وأزمات مجاورة.. هل بدأت مرحلة جديدة في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، تطورات العملية السياسية في ليبيا، والتي تشير إلى أن الوصول إلى نقطة انفراجة تبدو بعيدة، على وقع متغيرات بين الأطراف الفاعلة محليًا، وانصراف إقليمي ودولي عن ليبيا بسبب الأزمات.

يشير البرنامج تحديدا إلى تغير موازين القوى، ففي حين يشير متابعون إلى أن مجلس النواب فقد مكانته المركزية لصالح تحوله إلى طرف في الأزمة، يعتقد آخرون أن التغيير نفسه قد يطال بقية الأطراف بالساحة، من بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي يمكن أن يفقد مكانته لدى مكونات اجتماعية في غرب البلاد، لا سيما مصراتة.

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يضاف إلى ذلك، تغيير مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة بقدوم محمد تكالة الذي يجري هذه الأيام سلسلة لقاءات مع بقية الأطراف في محاولة للوقوف على مشتركات حيال مقاربات الحل السياسي، لكن أيضًا هذا التغيير برحيل خالد المشري يمكن أن يغير من موازين القوى.

وحول هذا الموضوع فتح البرنامج نقاشا مع كل من: عضو المكتب التنفيذي لحزب ليبيا النماء، والكاتب والأكاديمي أحمد معيوف، والمتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي.

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