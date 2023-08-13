حرق وتكسير أعمدة كهرباء في غريان (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وجود أعمال تخريبية بحرق أعمدة التيار وتكسيرها في نطاق مدينة غريان.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية غريان تلقى بلاغًا من رئيس مكتب التشغيل بالشركة العامة للكهرباء مفاده وجود عمل تخريبي واقع على الأعمدة الخرسانية.

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وأضاف أن دوريات الفرع انتقلت إلى مكان البلاغ بعد فتح محضر بالخصوص، وإجراء مسح على الأعمدة، حيث عثر على أعمال تخريبية بحرق الأعمدة وتكسيرها، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ولا يزال البحث والتحري مستمرين لضبط الجناة.

جانب من تخريب أعمدة الكهرباء في غريان، الأحد 13 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

معاينة الأضرار في أعمدة الكهرباء بغريان، الأحد 13 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

معاينة الأضرار في أعمدة الكهرباء بغريان، الأحد 13 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من تخريب أعمدة الكهرباء في غريان، الأحد 13 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)