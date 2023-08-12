أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (السبت 12 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بالأسعار المسجلة يوم الخميس.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.14 دينار مقارنة بـ5.13 المسجل الخميس، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أما متوسط سعر صرف اليورو فاستقر عند 5.58 دينار وهو السعر نفسه المسجل أمس الأربعاء، واستقر الجنيه الإسترليني أيضًا عند 6.50 دينار. كما احتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي ظلت عند مستوى 0.19 دينار.