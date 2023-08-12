انطلاق اليوم التدريبي لمدخلي البيانات في 7 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق، صباح السبت، اليوم التدريبي لمنصة تحصين البلديات في 7 بلديات، بإشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

يستهدف اليوم التدريبي، الذي ينظمه مكتب الرعاية الصحية بالأصابعة، أكثر من 40 من مدخلي البيانات ومشرفي التطعيمات في البلديات سالفة الذكر. ويشمل اليوم التدريبي بلديات الأصابعة والريانية والعوينية وظاهر الجبل والقلعة ويفرن وككلة،

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كما جرى تركيب منظومات تحصين في مراكز التطعيمات على مستوى البلديات، وسيجرى تشغيلها في نهاية اليوم التدريبي، حسبما أفادت الوكالة الليبية (وال).

منصة تحصين هي منصة إلكترونية تستهدف تحويل نظام العمل الخاص بعمليات التطعيمات بمراكز التطعيمات من نظام يدوي إلى رقمي، وتسجيل وتوثيق الحالة التطعيمية بكل مستهدف، وربط مراكز التطعيم بمشرفي مكاتب التطعيمات، ومعرفة عدد الأفراد المتحصلين على التطعيمات على مستوى الدولة.