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ضبط سيارة ارتكبت حادثا مروريا ولاذت بالفرار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 11:46 صباحا
ضبط سيارة ارتكبت حادثا مروريا ولاذت بالفرار في طرابلس
السيارة المسروقة في عين زارة، 11 أغشطس 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط سيارة ارتكبت حادثا مروريا، ولاذت بالفرار.

وقالت المديرية في بيان: «أعضاء القسم في التمركز الأمني تمكنوا من خلال الأعمال المناطة لهم من ضبط سيارة (تويوتا كامري - بيضاء اللون)». وأضاف البيان: «تبين أنها شكّلت حادثا مروريا، ولاذت بالفرار، بعد الاستعلام عنها في غرفة السيطرة». وقد جرى ضبط المركبة، وإحالتها إلى قسم مرور عين زارة.

مراهق سرق سيارة والده
على صعيد آخر، ألقى مركز شرطة طريق المطار في العاصمة طرابلس القبض على مراهق سرق 13 ألف دينار من والدته، بعد أن أبلغت عنه. وكشفت مديرية أمن طرابلس، في بيان، الجمعة، تفاصيل القضية التي بدأت بتلقي مركز الشرطة بلاغا من مواطنة مفاده سرقة مبلغ مالي، قيمته 13 ألف دينار، من شقتها في غيابها من قِبل ابنها البالغ ثلاثة عشر عاما.

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وجاء في البلاغ أن الابن هرب خارج طرابلس، ليشكل مركز الشرطة فريق عمل، للبحث والتحري، وعثر على المتهم لدى أقاربه في منطقة غوط الشعال.

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