نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 12 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر هادئا وخفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح شمالية شرقية، وتتحول غدا إلى بحري على ساحل سرت، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، خاصة على ساحل الجبل الأخضر.

• الرياح بحري إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

حالة الطقس على ساحل ليبيا (السبت 12 أغسطس 2023). (أرشيفية: الإنترنت)