نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 12 أغسطس 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر هادئا وخفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الليبي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شمالية شرقية، وتتحول غدا إلى بحري على ساحل سرت، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، خاصة على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح بحري إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
تعليقات