روما تتوقع زيادة تدفقات المهاجرين من شمال أفريقيا بعد انقلاب النيجر.. وتطلب تدخل بروكسل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تزداد المخاوف الإيطالية من زيادة وشيكة في تدفقات المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا وشمال أفريقيا صوب سواحلها الجنوبية نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة التي تشهدها النيجر، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في وقف تلك التدفقات.

وقد تسببت محاولة الانقلاب التي قادها الجيش النيجري ضد الرئيس محمد بازوم في زيادة تعقيد وضع متفجر بالفعل في منطقة الساحل الأفريقية، حسب وكالة «أنسا» الإيطالية.

وتراقب الحكومة الإيطالية عن كثب تطور الأحداث في النيجر في أعقاب محاولة الانقلاب. وسبق أن عبرت عن رفضها القاطع أي محاولات للتدخل عسكريا في البلاد، مما قد ينتج عنه صراع عسكري جديد بالمنطقة.

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انتعاش شبكات التهريب بين النيجر وليبيا

تتخوف روما من انتعاش شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر بشكل ملحوظ على طول الطريق بين النيجر إلى ليبيا نتيجة الانقلاب، ومنها إلى جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وتقع أزمة الهجرة غير الشرعية من ليبيا وشمال أفريقيا في قلب السياسة الخارجية لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي تعهدت بمحاربة أنشطة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر في ليبيا وشمال أفريقيا.

كما تؤكد ميلوني أن «وقف استغلال المهاجرين الساعين للحصول على حياة أفضل من قِبل شبكات الاتجار في البشر، المتورطين كذلك في تهريب الأسلحة والمخدرات، على قائمة أولويات روما».

وقالت في تصريحات سابقة: «يجب معالجة قضية الهجرة غير الشرعية على المستوى الأوروبي، لأنها قضية موسعة ومتعددة الجوانب، ولا تستطيع إيطاليا وحدها التعامل معها».

قلق أوروبي من تداعيات أزمة النيجر على ملف الهجرة

القلق بشأن تداعيات أزمة النيجر على قضية الهجرة من ليبيا وشمال أفريقيا لا يقتصر على روما فحسب، بل عبرت المفوضية الأوروبية كذلك عن مخاوف من تعريض الانقلاب في النيجر المنطقة بأسرها للخطر، مما يزيد من تعقيد أزمة الهجرة غير الشرعية.

كما تخشى أوروبا وقوع النيجر في أعقاب الانقلاب تحت وطأة النفوذ الروسي عبر مجموعة «فاغنر»، مما يثير مخاوف إضافية من استغلال المهاجرين كأداة في «حرب هجينة»، كما حدث في بيلاروسيا قبيل انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما ذكرت «أنسا».

وتعد منطقة أغاديس في النيجر أحد مناطق العبور الرئيسية للمهاجرين من منطقة جنوب الصحراء إلى ليبيا وشمال أفريقيا.

روما تؤكد دعم الحلول الدبلوماسية في النيجر

تجدد روما موقفها الرافض أي حلول عسكرية للأزمة في النيجر، إذ يؤكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، رغبة روما في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، وإصرارها على «منع نشوب صراع بأي تكلفة كانت».

كما يشير إلى حاجة الاتحاد الأوروبي لإظهار جبهة موحدة فيما يتعلق بأزمة النيجر، وتنسيق كيفية الاستجابة بين الدول الأعضاء.

وترى إيطاليا أن «سقوط نظام الرئيس محمد بزوم، وهو حليف للقوى الغربية، يزيد من تعقيد الأوضاع. كما أن الحرب ستزيد الأمور سوءا».