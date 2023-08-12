بالصور.. أعمال صيانة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء في العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أعمال إصلاح وصيانة جديدة في مناطق بالعاصمة طرابلس.

وأشارت الشركة، في بيان صحفي أمس الجمعة، إلى جهود إدارة مشروعات التوزيع وإدارة التركيبات العامة وإدارة الجهد المتوسط في نطاق دائرة توزيع بئر الاسطى ميلاد، لرفع كفاءة شبكة 30 وادى الربيع، و30 كامبو فاطمة، و30 بئر الاسطى ميلاد.

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استمرار العمل بخط «الرويس - أبو عرقوب» لزيادة كفاءة الشبكة

أمس، أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل في مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبو عرقوب» (جهد 400 كيلو فولت)، وذلك لزيادة أداء النقل الكهربائي. وأوضحت الشركة، في بيان، الجمعة، إن العمل جارٍ على استكمال تركيب باقي برج التعليق رقم «323»، تمهيدا لتثبيت الأسلاك، وسحبها على مسار المشروع الذي تنفذه شركة الطاقة المستدامة للأعمال الكهربائية.

ولفتت إلى أن الإدارة العامة لمشروعات النقل تتولى الإشراف على المشروع ومتابعته، وذلك ضمن سعي مجلس إدارة الشركة لاستكمال الخط، «نظرا لأهميته القصوى في زيادة النقل الكهربائي، ورفع كفاءة الشبكة».



من أعمال تطوير شبكة الكهرباء في العاصمة طرابلس، 11 أغسطس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال تطوير شبكة الكهرباء في العاصمة طرابلس، 11 أغسطس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال تطوير شبكة الكهرباء في العاصمة طرابلس، 11 أغسطس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)