حالة الطقس في ليبيا (السبت 12 أغسطس 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار استقرار الطقس، واعتدال درجات الحرارة علي غالبية مناطق ليبيا.
راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 30 و35 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً.
الرياح: شمالية إلي شمالية غربية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 26 و31 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.
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