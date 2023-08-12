حالة الطقس في ليبيا (السبت 12 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار استقرار الطقس، واعتدال درجات الحرارة علي غالبية مناطق ليبيا.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 30 و35 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 26 و31 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.