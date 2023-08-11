عقيلة يهنئ تكالة برئاسة مجلس الدولة وينفي اتفاق المجلسين على آلية تشكيل الحكومة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه أجرى اتصالا مع الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لتهنئته على ثقة أعضاء المجلس في طرابلس وتوليه المسؤولية خلفًا للرئيس السابق خالد المشري، نافيًا اتفاق المجلسين على آلية تشكيل الحكومة الجديدة التي يشترطها الطرفان للتقدم نحو الانتخابات.

التواصل بين مجلس النواب والدولة

وقال عقيلة في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، «اتصلنا بتكالة وقدمنا التهاني له وتمنينا له التوفيق، وأعربنا له عن أمنياتنا أن يجري التواصل بين المجلسين كما كان إبان عهد خالد المشري سابقًا من أجل الوصول إلى اتفاق على ما يجب الاتفاق عليه من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد».

وأضاف عقيلة أن «تكالة أبدى كل استعداد للتفاهم والتواصل من أجل أن نعمل جميعًا على خروج ليبيا من أزمتها».

وبشأن مستقبل خارطة الطريق التي أعلن المجلس إقرارها مبدئيًا بالتوافق مع مجلس الدولة، قال عقيلة إن التعديل الدستوري الثالث عشر «اعتبر قاعدة دستورية للانتخابات» وجرى تشكيل لجنة «6+6» بين المجلسين لوضع مقترح لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي لوحظ فيه «بعض النقاط التي يمكن التشاور بشأنها مع مجلس الدولة».

وذكر عقيلة أن مجلس الدولة قدم مقترحًا إلى مجلس النواب بشأن المسار التنفيذي لتشكيل حكومة جديدة يجري تدارسه، لافتًا إلى أنهم سجلوا في مجلس النواب «بعض الملاحظات العادية والمقبولة» بشأن مقترح المسار التنفيذي، وقد أعيد إلى مجلس الدولة لتدارسها ومعالجتها.