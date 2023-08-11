  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يهاتف مدير «الليبي الدولي» في بنغازي بعد يوم من حريق المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 07:19 مساء
الدبيبة يهاتف مدير «الليبي الدولي» في بنغازي بعد يوم من حريق المستشفى
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: حكومتنا)
alwasat radio

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اتصالا هاتفيا بمدير المستشفى الليبي الدولي في بنغازي، للمواساة بعد حادثة الحريق الذي اندلع في المستشفى أمس الخميس.

وكتب الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الجمعة: «أجريت اتصالا هاتفيا بمدير مستشفى بنغازي الدولي؛ للمواساة بعد حادث الحريق الذي شبّ أمس بالمستشفى. نحمد الله ألّا خسائر بشرية في الحادث المفجع، وحمدا لله على السلامة لكل أهالي بنغازي الكرام، ولا أراكم الله سوءا».

- بلدية بنغازي: لا وجود لأي أضرار بشرية بسبب حريق المستشفى الليبي الدولي
- إخماد حريق بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي

وقد تمكن أفراد هيئة السلامة الوطنية وجهاز الإسعاف السريع، رفقة الأجهزة الأمنية في بنغازي، من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمستشفى، بينما أفادت مصادر محلية بأن الحريق نتج من احتراق أحد المولدات بالمستشفى نتيجة «ماس كهربائي»، مما تسبب في اندلاع النيران بمبنى المستشفى.

وأكدت بلدية بنغازي، مساء الخميس، أنه «لا وجود لأي أضرار بشرية بسبب الحريق الذي حدث في المستشفى الليبي الدولي»، مشيدة بجهود أفراد هيئة السلامة الوطنية، وجهاز الإسعاف السريع، والأجهزة الأمنية جميعها، لما بذلوه من جُهد وعمل من أجل إخماد الحريق، وفق بيان مقتضب نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يطرد بونوتشي ويواصل الإصرار على إبعاده عن التدريبات

يوفنتوس يطرد بونوتشي ويواصل الإصرار على إبعاده عن التدريبات
آلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر يتجمعون قرب القاعدة الفرنسية في نيامي

آلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر يتجمعون قرب القاعدة الفرنسية في نيامي
موسكو: أيّ تدخل عسكري في النيجر سيزعزع الاستقرار بقوة

موسكو: أيّ تدخل عسكري في النيجر سيزعزع الاستقرار بقوة
يجمعه مع زوكربيرغ.. إيلون ماسك يكشف تفاصيل نزال «المحاربون»

يجمعه مع زوكربيرغ.. إيلون ماسك يكشف تفاصيل نزال «المحاربون»
(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان

(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان
ماليزيا.. السجن 3 سنوات لِمَن يضع أو يبيع ساعات تظهر شعاراً مرتبطاً بمجتمع «المثليين»

ماليزيا.. السجن 3 سنوات لِمَن يضع أو يبيع ساعات تظهر شعاراً مرتبطاً بمجتمع ...
مبابي يرفض العرض الأخير لحل أزمته مع باريس سان جيرمان

مبابي يرفض العرض الأخير لحل أزمته مع باريس سان جيرمان
نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأميركي

نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأميركي
إنتر ميلان يسعى لضم مهدي تاريمي ويستبعد بالوغون من حساباته

إنتر ميلان يسعى لضم مهدي تاريمي ويستبعد بالوغون من حساباته
جيل كويتي شاب يطمح لتدشين مسار سياسي بديل

جيل كويتي شاب يطمح لتدشين مسار سياسي بديل
متى ينتهي لجوء الكرة الليبية لساحات القضاء؟

متى ينتهي لجوء الكرة الليبية لساحات القضاء؟
السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي

السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي
رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد

رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد
كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي
زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب

زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب
ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)

مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)
الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو

الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات أوسع عن الانتخابات
السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون ...
شركة الكهرباء: استمرار العمل بخط الرويس - أبو عرقوب لزيادة كفاءة الشبكة (صور)
شركة الكهرباء: استمرار العمل بخط الرويس - أبو عرقوب لزيادة كفاءة ...
الدبيبة يهاتف مدير «الليبي الدولي» في بنغازي بعد يوم من حريق المستشفى
الدبيبة يهاتف مدير «الليبي الدولي» في بنغازي بعد يوم من حريق ...
مد أنابيب بطول 75 كيلو مترا ضمن مشروع خزان دريانة وسيدي خليفة ببنغازي
مد أنابيب بطول 75 كيلو مترا ضمن مشروع خزان دريانة وسيدي خليفة ...
بليحق: ليس منطقيًا أن يحصل مرشح رئاسي على 90% من الجولة الأولى ويضطر لدخول إعادة
بليحق: ليس منطقيًا أن يحصل مرشح رئاسي على 90% من الجولة الأولى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
عقيلة صالح: دمج الحكومتين أمر مرفوض وغير وارد
عقيلة صالح: دمج الحكومتين أمر مرفوض وغير وارد...
اتفاق ليبي تونسي على تشكيل فريق تواصل لفض الإشكاليات بمعبر راس جدير
اتفاق ليبي تونسي على تشكيل فريق تواصل لفض الإشكاليات بمعبر ......
عقيلة يهنئ تكالة برئاسة مجلس الدولة وينفي اتفاق المجلسين على آلية تشكيل الحكومة الجديدة
عقيلة يهنئ تكالة برئاسة مجلس الدولة وينفي اتفاق المجلسين على......
بليحق: ليس منطقيًا أن يحصل مرشح رئاسي على 90% من الجولة الأولى ويضطر لدخول إعادة
بليحق: ليس منطقيًا أن يحصل مرشح رئاسي على 90% من الجولة ......
مد أنابيب بطول 75 كيلو مترا ضمن مشروع خزان دريانة وسيدي خليفة ببنغازي
مد أنابيب بطول 75 كيلو مترا ضمن مشروع خزان دريانة وسيدي ......
المزيد