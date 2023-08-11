الدبيبة يهاتف مدير «الليبي الدولي» في بنغازي بعد يوم من حريق المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اتصالا هاتفيا بمدير المستشفى الليبي الدولي في بنغازي، للمواساة بعد حادثة الحريق الذي اندلع في المستشفى أمس الخميس.

وكتب الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الجمعة: «أجريت اتصالا هاتفيا بمدير مستشفى بنغازي الدولي؛ للمواساة بعد حادث الحريق الذي شبّ أمس بالمستشفى. نحمد الله ألّا خسائر بشرية في الحادث المفجع، وحمدا لله على السلامة لكل أهالي بنغازي الكرام، ولا أراكم الله سوءا».

- بلدية بنغازي: لا وجود لأي أضرار بشرية بسبب حريق المستشفى الليبي الدولي

- إخماد حريق بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي

وقد تمكن أفراد هيئة السلامة الوطنية وجهاز الإسعاف السريع، رفقة الأجهزة الأمنية في بنغازي، من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمستشفى، بينما أفادت مصادر محلية بأن الحريق نتج من احتراق أحد المولدات بالمستشفى نتيجة «ماس كهربائي»، مما تسبب في اندلاع النيران بمبنى المستشفى.

وأكدت بلدية بنغازي، مساء الخميس، أنه «لا وجود لأي أضرار بشرية بسبب الحريق الذي حدث في المستشفى الليبي الدولي»، مشيدة بجهود أفراد هيئة السلامة الوطنية، وجهاز الإسعاف السريع، والأجهزة الأمنية جميعها، لما بذلوه من جُهد وعمل من أجل إخماد الحريق، وفق بيان مقتضب نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».