تكالة يؤكد من الخمس على ضرورة مواصلة المساعي للتجهيز للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد مفتاح تكالة، على ضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات، وذلك في كلمته أمام عدد من الأعيان والمشايخ وممثل القبائل في مدينة الخمس، في أول زيارة إلى مسقط رأسه عقب توليه رئاسة المجلس.

وأجرى تكالة، اليوم الجمعة، زيارة إلى مدينة الخمس حيث مسقط رأسه، وكان في استقباله عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي الخمس وعدد من الأعيان والمشايخ وممثلي القبائل في المدينة.

- تكالة يبحث مع باتيلي مخرجات «6+6» ومشروع المصالحة

- أكاديمي الحاسوب الذي أصبح رئيسًا لمجلس الدولة.. من هو محمد تكالة؟

- 4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن أهالي الخمس رحبوا بتكالة وهنأوه بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة وتوليه منصبه.

كلمة تكالة في مدينة الخمس

وأضاف المكتب الإعلامي أن تكالة ألقى كلمة خلال زيارته «أكد فيها على المعاني السامية والوطنية لتوحيد الصف وجمع الكلمة والعمل معًا في كل مؤسسات الدولة من أجل ازدهار البلاد وتحقيق الاستقرار، كما شدد على أهمية دعم المجالس البلدية لما لها من دور مهم في النهوض بالدولة».

كما واصل تكالة جولته في أنحاء مدينة الخمس والتقى مع الأهالي ووجه كلمة «تحدّث فيها عن المصالحة الوطنية ورد الحقوق والمظالم وإقامة العدل وتوحيد الصف، وضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

لقاء تكالة مع أهالي الخمس، الجمعة 11 أغسطس 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع أهالي الخمس، الجمعة 11 أغسطس 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع أهالي الخمس، الجمعة 11 أغسطس 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع أهالي الخمس، الجمعة 11 أغسطس 2023. (مجلس الدولة)