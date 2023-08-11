شبكة ليبيا للتجارة تبحث آلية التشبيك مع المؤسسات الألمانية المتخصصة بتطوير القطاع

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة، امحمد درويش، اجتماعا مع نائب السفير الألماني للشؤون الاقتصادية، سيفين كروسبي، لبحث آلية التشبيك مع المؤسسات الألمانية المتخصصة بتطوير قطاع التجارة.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد أمس الخميس في مقر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، رئيس الاتحاد العام محمد الرعيض.

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وقال الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الجمعة، إن الاجتماع خصص «لبحث العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، والتشبيك مع المؤسسات الألمانية المتخصصة بتنفيذ وتطوير النظام التجاري للدولة».

تعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وألمانيا

أوضح الاتحاد العام أن الحاضرين تابعوا، خلال الاجتماع، عرضاً لنشاط شبكة ليبيا للتجارة، والمشروعات الجارية لتطوير نظام التجارة وفق خطة التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات التجارية، وتبادل التجارب والخبرات في تطوير النظام التجاري إلكترونياً، بما يُمكن المؤسسات المختصة من متابعة إجراءات التصدير والاستيراد، وحركة الأنشطة التجارية، وأسعار الخدمات والسلع، ورصد التجاوزات، والحد من الغش التجاري في السوق المحلية، بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة.

اجتماع شبكة ليبيا للتجارة مع نائب السفير الألماني، الخميس 10 أغسطس 2023. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)

اجتماع شبكة ليبيا للتجارة مع نائب السفير الألماني، الخميس 10 أغسطس 2023. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)

اجتماع شبكة ليبيا للتجارة مع نائب السفير الألماني، الخميس 10 أغسطس 2023. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)

اجتماع شبكة ليبيا للتجارة مع نائب السفير الألماني، الخميس 10 أغسطس 2023. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)