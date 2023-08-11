عتيقة يروي «موقفا وطنيا» للملك إدريس خلال تأسيس الجيش الليبي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

روى المحامي جمعة عتيقة «موقفا وطنيا» للملك الراحل محمد إدريس السنوسي خلال مفاوضاته مع الإنجليز بشأن تأسيس الجيش الليبي إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال عتيقة، في حديثه خلال مداخلة مع قناة «الوسط» (WTV)، إن الملك عرض على الإنجليز مشاركة الليبيين في الحرب ضد قوات المحور، ووافقوا على أن يعطوا للمجندين مقابلا ماديا، إلا أن الملك رفض في ذلك الوقت قائلا: «نحن لسنا مرتزقة... نحن نسعى لتحرير بلادنا وتكوين الجيش».

الجيش له رمزية تاريخية مشرفة

وأضاف عتيقة: «بناء الجيش له رمزية تاريخية مشرفة، وجاء بدافع وطني» لكن الوضع اختلف الآن، متابعا: «لا نملك جيشا موحدا أو قيادة عسكرية أو روحا قتالية واحدة أو جهاز عسكري بالشكل المتعارف عليه».

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وتابع: «جرى تسييس المؤسسة العسكرية وجعلها جزء من الصراع السياسي وهذا أمر مؤلم ومدمر لأن الجيش أحد لبناة الدولة الحديثة خصوصا في دولة مثل ليبيا تهددها مخاطر كبيرة».

الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي

وأحيت ليبيا الأربعاء الماضي، 9 أغسطس، الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي، الذي نشأ عقب توجيه الأمير إدريس السنوسي دعوة عاجلة إلى الزعماء الليبيين واجتماعهم بالقاهرة في 9 أغسطس 1940.

قبل ذلك، كان الأمير إدريس السنوسي وجه الدعوة إلى اجتماع في منزله بالإسكندرية في 20 أكتوبر 1939 لمواجهة تداعيات الحرب العالمية الثانية، وهو الاجتماع الذي حضره 40 من القادة والزعماء الليبيين المقيمين بمصر واستمر ثلاثة أيام.

واتخذ الجميع قرارهم بتفويض الأمير إدريس للتفاوض مع الحكومة الإنجليزية بشأن تكوين جيش مهمته المشاركة في تحرير ليبيا. وبعد أن بادرت إيطاليا إلى إعلان الحرب في يونيو 1940، انطلقت مفاوضات مع الإنجليز، ونتج عنها اتفاق على تشكيل وحدات من الليبيين، عُرفت باسم «الجيش السنوسي»، للقتال من أجل تخليص ليبيا من الاحتلال الإيطالي.

وبعد سنوات من تشكيل الجيش، تأسست الكلية العسكرية الملكية العام 1957 في بنغازي، إذ منح الملك إدريس قصر الغدير في حي بوعطني، حيث كان يسكن، ليكون مقرًّا لها.