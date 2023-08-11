  • Alwasat News
Atwasat

عتيقة يروي «موقفا وطنيا» للملك إدريس خلال تأسيس الجيش الليبي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 03:15 مساء
عتيقة يروي «موقفا وطنيا» للملك إدريس خلال تأسيس الجيش الليبي (فيديو)
الملك الراحل محمد إدريس السنوسي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

روى المحامي جمعة عتيقة «موقفا وطنيا» للملك الراحل محمد إدريس السنوسي خلال مفاوضاته مع الإنجليز بشأن تأسيس الجيش الليبي إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال عتيقة، في حديثه خلال مداخلة مع قناة «الوسط» (WTV)، إن الملك عرض على الإنجليز مشاركة الليبيين في الحرب ضد قوات المحور، ووافقوا على أن يعطوا للمجندين مقابلا ماديا، إلا أن الملك رفض في ذلك الوقت قائلا: «نحن لسنا مرتزقة... نحن نسعى لتحرير بلادنا وتكوين الجيش».

الجيش له رمزية تاريخية مشرفة
وأضاف عتيقة: «بناء الجيش له رمزية تاريخية مشرفة، وجاء بدافع وطني» لكن الوضع اختلف الآن، متابعا: «لا نملك جيشا موحدا أو قيادة عسكرية أو روحا قتالية واحدة أو جهاز عسكري بالشكل المتعارف عليه».

شاهد.. «تغطية خاصة» على قناة الوسط عن ذكرى تأسيس الجيش الليبي
- الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي.. السنوسي: مؤسسة عريقة لم تتأثر بجنوح بعض أبنائها
في ذكرى تأسيس الجيش.. حفتر يثني على دور رئاسة أركان الوحدات الأمنية
حكومة الدبيبة: 14 ألف عسكري شاركوا في الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش

وتابع: «جرى تسييس المؤسسة العسكرية وجعلها جزء من الصراع السياسي وهذا أمر مؤلم ومدمر لأن الجيش أحد لبناة الدولة الحديثة خصوصا في دولة مثل ليبيا تهددها مخاطر كبيرة».

الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي
وأحيت ليبيا الأربعاء الماضي، 9 أغسطس، الذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي، الذي نشأ عقب توجيه الأمير إدريس السنوسي دعوة عاجلة إلى الزعماء الليبيين واجتماعهم بالقاهرة في 9 أغسطس 1940.

قبل ذلك، كان الأمير إدريس السنوسي وجه الدعوة إلى اجتماع في منزله بالإسكندرية في 20 أكتوبر 1939 لمواجهة تداعيات الحرب العالمية الثانية، وهو الاجتماع الذي حضره 40 من القادة والزعماء الليبيين المقيمين بمصر واستمر ثلاثة أيام.

واتخذ الجميع قرارهم بتفويض الأمير إدريس للتفاوض مع الحكومة الإنجليزية بشأن تكوين جيش مهمته المشاركة في تحرير ليبيا. وبعد أن بادرت إيطاليا إلى إعلان الحرب في يونيو 1940، انطلقت مفاوضات مع الإنجليز، ونتج عنها اتفاق على تشكيل وحدات من الليبيين، عُرفت باسم «الجيش السنوسي»، للقتال من أجل تخليص ليبيا من الاحتلال الإيطالي.

وبعد سنوات من تشكيل الجيش، تأسست الكلية العسكرية الملكية العام 1957 في بنغازي، إذ منح الملك إدريس قصر الغدير في حي بوعطني، حيث كان يسكن، ليكون مقرًّا لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان

(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان
نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأميركي

نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأميركي
إنتر ميلان يسعى لضم مهدي تاريمي ويستبعد بالوغون من حساباته

إنتر ميلان يسعى لضم مهدي تاريمي ويستبعد بالوغون من حساباته
جيل كويتي شاب يطمح لتدشين مسار سياسي بديل

جيل كويتي شاب يطمح لتدشين مسار سياسي بديل
متى ينتهي لجوء الكرة الليبية لساحات القضاء؟

متى ينتهي لجوء الكرة الليبية لساحات القضاء؟
السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي

السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»

وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد

رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد
كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي
الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار

الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار
زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب

زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب
ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)

ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)
ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)

مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)
واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين

واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا

أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو

الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو
برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط تشكيل عصابي يمتهن النصب على المهاجرين في طرابلس
ضبط تشكيل عصابي يمتهن النصب على المهاجرين في طرابلس
«الكهرباء»: شحن محول بمحطة الأصابعة
«الكهرباء»: شحن محول بمحطة الأصابعة
«الأرصاد» يحذر من السباحة على الساحل الشرقي
«الأرصاد» يحذر من السباحة على الساحل الشرقي
ضبط شخص بحوزته أكثر من 14 ألف قرص مخدر في باطن الجبل
ضبط شخص بحوزته أكثر من 14 ألف قرص مخدر في باطن الجبل
قلق أوروبي من انتعاش ممر الهجرة بين النيجر وليبيا
قلق أوروبي من انتعاش ممر الهجرة بين النيجر وليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
جهود إنهاء «حالة الانقسام» في ليبيا على طاولة النقاش بين الجزائر وواشنطن
جهود إنهاء «حالة الانقسام» في ليبيا على طاولة النقاش بين ......
عتيقة يروي «موقفا وطنيا» للملك إدريس خلال تأسيس الجيش الليبي (فيديو)
عتيقة يروي «موقفا وطنيا» للملك إدريس خلال تأسيس الجيش الليبي......
مركز علاج القلب بتاجوراء ينظم يوما حول أمراض الشرايين التاجية
مركز علاج القلب بتاجوراء ينظم يوما حول أمراض الشرايين ......
قلق أوروبي من انتعاش ممر الهجرة بين النيجر وليبيا
قلق أوروبي من انتعاش ممر الهجرة بين النيجر وليبيا...
ضبط شخص بحوزته أكثر من 14 ألف قرص مخدر في باطن الجبل
ضبط شخص بحوزته أكثر من 14 ألف قرص مخدر في باطن الجبل...
المزيد