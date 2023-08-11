«الأرصاد» يحذر من السباحة على الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، المصطافين من السباحة على الساحل الشرقي، معتبرًا أن حالة البحر «غير ملائمة» لذلك.

وقال المركز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حالة البحر غير ملائمة للسباحة على الساحل الشرقي»، داعيًا المصطافين إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، الجمعة، أن الأجواء تبقى معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع تراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال بين 28 و33 درجة مئوية، وعلى الوسط والجنوب بين 35 و39 درجة.

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في حين تتكاثر السحب بداية من مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي (الكفرة وجنوبها والمناطق الحدودية مع السودان) مع احتمال سقوط زخات من المطر تصاحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

والأسبوع الماضي، حذرت هيئة السلامة الوطنية المواطنين من السباحة في الأماكن المفتوحة، إثر تسجيل أعلى حصيلة للغرق في الفترة ما بين 18 و30 يوليو الماضي بمنطقة قمينس.