«الكهرباء»: شحن محول بمحطة الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، شحن محول بمحطة الأصابعة جهد 11/66 ك.ف، وذلك لضمان استمرارية التغذية الكهربائية بالمدينة.

ويتعلق الأمر بمحول القدرة الجديد سعة 20 ميغافولت أمبير، وجرت الأعمال بواسطة فنيي ومهندسي دائرة صيانة الجهد المتوسط غريان بإدارة شبكات الجهد المتوسط الجبل الغربي، وكذلك دائرة التحكم الفرعي الجبل الغربي، ومشروعات توزيع غريان، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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وقالت الشركة إن ذلك يأتي في إطار العمل على معالجة مشاكل ضعف الشبكة والعمل على تجديدها وتطويرها في عدد من المناطق؛ نتيجة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

ومساء الخميس، أعلنت شركة الكهرباء إجراء صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق الغازية في إطار جهود زيادة الاعتمادية للوحدات الإنتاجية ودعم الشبكة ورفع كفاءتها.

من أعمال شحن محول بمحطة الأصابعة، 10 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال شحن محول بمحطة الأصابعة، 10 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال شحن محول بمحطة الأصابعة، 10 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال شحن محول بمحطة الأصابعة، 10 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)