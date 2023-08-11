  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 10:53 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية الى قليلة السحب.
- رياح شمالية شرقية تتحول صباح غد إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.        
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
- رياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأميركي

نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأميركي
السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي

السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»

وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد

رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد
كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي
الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار

الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار
زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب

زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب
ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)

ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)
ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)

مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)
واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين

واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا

أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو

الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو
برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري ...
الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي (فيديو)

الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي ...
السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية

السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية
(احنا والنيجر جيران)

(احنا والنيجر جيران)
كاريكاتير خيري - لعبة الورق!

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكهرباء»: صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق
«الكهرباء»: صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق
مناقشة فتح قنصلية لإندونيسيا في بنغازي
مناقشة فتح قنصلية لإندونيسيا في بنغازي
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 11 أغسطس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 11 أغسطس 2023)
محمد الفيتوري لـ«الوسط»: المخدرات في ليبيا تنتشر مثل الوباء
محمد الفيتوري لـ«الوسط»: المخدرات في ليبيا تنتشر مثل الوباء
«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج
«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
«الأرصاد» يحذر من السباحة على الساحل الشرقي
«الأرصاد» يحذر من السباحة على الساحل الشرقي...
«الكهرباء»: شحن محول بمحطة الأصابعة
«الكهرباء»: شحن محول بمحطة الأصابعة...
ضبط تشكيل عصابي يمتهن النصب على المهاجرين في طرابلس
ضبط تشكيل عصابي يمتهن النصب على المهاجرين في طرابلس...
«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج
«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج...
محمد الفيتوري لـ«الوسط»: المخدرات في ليبيا تنتشر مثل الوباء
محمد الفيتوري لـ«الوسط»: المخدرات في ليبيا تنتشر مثل الوباء...
المزيد