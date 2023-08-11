«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية الى قليلة السحب.
- رياح شمالية شرقية تتحول صباح غد إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
- رياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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