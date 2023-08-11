«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية الى قليلة السحب.

- رياح شمالية شرقية تتحول صباح غد إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

- رياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.