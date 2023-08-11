  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 09:43 صباحا
«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، مع تراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال بين 28 و33 درجة مئوية، وعلى الوسط والجنوب بين 35 و39 درجة.

في حين تتكاثر السحب بداية من مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي (الكفرة وجنوبها والمناطق الحدودية مع السودان) مع احتمال سقوط زخات من المطر تصاحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و33 درجة مئوية، ومن المتوقع حدوث تراجع طفيف يوم الأحد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 27 و31 درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة- سبها- غـات - غدامس - الحمادة
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي مع احتمال سقوط زخات من المطر تصاحبها خلايا رعدية.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي
الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار

الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار
زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب

زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب
ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)

ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)
ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)

مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)
واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين

واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا

أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو

الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو
برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري ...
الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي (فيديو)

الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي ...
السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية

السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية
(احنا والنيجر جيران)

(احنا والنيجر جيران)
كاريكاتير خيري - لعبة الورق!

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة
دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا

دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا
«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري

«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون الانتخاب

شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي يفتح الباب أمام الأحزاب.. لماذا الآن؟
شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي يفتح الباب أمام الأحزاب.. لماذا الآن؟
استبدال التغذية ببدل نقدي للعاملين بنظام المناوبة في المرافق الصحية
استبدال التغذية ببدل نقدي للعاملين بنظام المناوبة في المرافق ...
ليبيا وتونس تطلقان «مبادرة الممر» لتجارة العبور إلى أفريقيا
ليبيا وتونس تطلقان «مبادرة الممر» لتجارة العبور إلى أفريقيا
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
«الكهرباء»: صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق
«الكهرباء»: صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
محمد الفيتوري لـ«الوسط»: المخدرات في ليبيا تنتشر مثل الوباء
محمد الفيتوري لـ«الوسط»: المخدرات في ليبيا تنتشر مثل الوباء...
«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق
«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق...
مناقشة فتح قنصلية لإندونيسيا في بنغازي
مناقشة فتح قنصلية لإندونيسيا في بنغازي...
«الكهرباء»: صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق
«الكهرباء»: صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق...
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي...
المزيد