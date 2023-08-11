«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، مع تراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال بين 28 و33 درجة مئوية، وعلى الوسط والجنوب بين 35 و39 درجة.

في حين تتكاثر السحب بداية من مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي (الكفرة وجنوبها والمناطق الحدودية مع السودان) مع احتمال سقوط زخات من المطر تصاحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و33 درجة مئوية، ومن المتوقع حدوث تراجع طفيف يوم الأحد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 27 و31 درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة- سبها- غـات - غدامس - الحمادة

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.