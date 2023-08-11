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«الكهرباء»: صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 08:38 صباحا
«الكهرباء»: صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق
من أعمال الصيانة الطارئة بمحطة طبرق الغازية، 10 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الخميس، إجراء صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق الغازية في إطار جهود زيادة الاعتمادية للوحدات الإنتاجية ودعم الشبكة ورفع كفاءتها.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أنه جرى الانتهاء من إخراج عمود التوربينة لاستبدال الأجزاء المعطوبة، وذلك بالتعاون مع شركة «GE» الأميركية.

وصول شحنة محولات إلى محطة طبرق الغازية
استيراد معدات من شركة يونانية لمحطة طبرق الغازية

ومنتصف يوليو الماضي، وصلت شحنة محولات بقدرات مختلفة إلى موقع مشروع محطة طبرق الغازية. وقالت شركة الكهرباء آنذاك، إن الشحنة تأتي في إطار استكمال باقي وحدات مشروع محطة طبرق الغازية التي يجرى تنفيذها حاليا بـ«خطوات متسارعة».

من أعمال الصيانة الطارئة بمحطة طبرق الغازية، 10 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الصيانة الطارئة بمحطة طبرق الغازية، 10 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)
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