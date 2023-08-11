  • Alwasat News
Atwasat

استبدال التغذية ببدل نقدي للعاملين بنظام المناوبة في المرافق الصحية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 12:51 صباحا
استبدال التغذية ببدل نقدي للعاملين بنظام المناوبة في المرافق الصحية
عاملون بأحد المراكز الصحية (أرشيفية: وزارة الصحة)
alwasat radio

أصدر وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سعد الدين عبد الوكيل تعميمًا إلى المرافق الصحية، يطالبها باستبدال خدمات التغذية للعاملين بنظام المناوبة بمبلغ نقدي يمنح لهم، وذلك استجابة من وزارة الصحة لمناشدات العاملين الصحيين المتكررة، بشأن تحسين خدمات الإعاشة.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن المبلغ يصرف من الباب الأول (الإعاشة والإقامة للعاملين) بنفس قيمة عقد التغذية، على أن يصرف البدل النقدي وفق جداول المناوبات للعاملين الصحيين من فئات «العناصر الطبية، العناصر الطبية المساعدة، الإداريين، السائقين المناوبين، موظفي الأمن والسلامة، مناوبي الشؤون الفنية».

- «الصحة» تمد ساعات العمل في أقسام الأشعة إلى الثامنة مساءً

وفي سياق متصل، قررت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة مد ساعات العمل للعاملين بأقسام الأشعة في المرافق الطبية إلى الثامنة مساءً خلال أيام الدوام الرسمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي
الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار

الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار
زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب

زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب
ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)

ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)
ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)

مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)
واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين

واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا

أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو

الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو
برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري ...
الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي (فيديو)

الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي ...
السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية

السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية
(احنا والنيجر جيران)

(احنا والنيجر جيران)
كاريكاتير خيري - لعبة الورق!

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة
دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا

دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا
«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري

«جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون الانتخاب

شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي
السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي
الكوني يصل إنجامينا للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني التشادي
الكوني يصل إنجامينا للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني التشادي
الدبيبة: الأمن القومي الليبي خط أحمر لن نسمح بتجاوزه تحت أي ظرف
الدبيبة: الأمن القومي الليبي خط أحمر لن نسمح بتجاوزه تحت أي ظرف
سفيرة بريطانيا تشيد بجمال غدامس التاريخية وتناقش مجالات التعاون مع السلطات المحلية
سفيرة بريطانيا تشيد بجمال غدامس التاريخية وتناقش مجالات التعاون ...
الداخلية: ضبط تاجر مخدرات يروج حبوب «إكستاسي» المهلوسة
الداخلية: ضبط تاجر مخدرات يروج حبوب «إكستاسي» المهلوسة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
استبدال التغذية ببدل نقدي للعاملين بنظام المناوبة في المرافق الصحية
استبدال التغذية ببدل نقدي للعاملين بنظام المناوبة في المرافق......
شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي يفتح الباب أمام الأحزاب.. لماذا الآن؟
شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي يفتح الباب أمام الأحزاب.. لماذا ......
شاهد في برنامج «فلوسنا»: حراك قرارات الإيفاد.. تجاهل حكومي وتهديد بالتصعيد
شاهد في برنامج «فلوسنا»: حراك قرارات الإيفاد.. تجاهل حكومي ......
الداخلية: ضبط تاجر مخدرات يروج حبوب «إكستاسي» المهلوسة
الداخلية: ضبط تاجر مخدرات يروج حبوب «إكستاسي» المهلوسة...
سفيرة بريطانيا تشيد بجمال غدامس التاريخية وتناقش مجالات التعاون مع السلطات المحلية
سفيرة بريطانيا تشيد بجمال غدامس التاريخية وتناقش مجالات ......
المزيد