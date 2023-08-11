استبدال التغذية ببدل نقدي للعاملين بنظام المناوبة في المرافق الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سعد الدين عبد الوكيل تعميمًا إلى المرافق الصحية، يطالبها باستبدال خدمات التغذية للعاملين بنظام المناوبة بمبلغ نقدي يمنح لهم، وذلك استجابة من وزارة الصحة لمناشدات العاملين الصحيين المتكررة، بشأن تحسين خدمات الإعاشة.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن المبلغ يصرف من الباب الأول (الإعاشة والإقامة للعاملين) بنفس قيمة عقد التغذية، على أن يصرف البدل النقدي وفق جداول المناوبات للعاملين الصحيين من فئات «العناصر الطبية، العناصر الطبية المساعدة، الإداريين، السائقين المناوبين، موظفي الأمن والسلامة، مناوبي الشؤون الفنية».

- «الصحة» تمد ساعات العمل في أقسام الأشعة إلى الثامنة مساءً

وفي سياق متصل، قررت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة مد ساعات العمل للعاملين بأقسام الأشعة في المرافق الطبية إلى الثامنة مساءً خلال أيام الدوام الرسمي.