شاهد في برنامج «فلوسنا»: حراك قرارات الإيفاد.. تجاهل حكومي وتهديد بالتصعيد

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، ملف حراك قرارات الإيفاد، على وقع تواصل الاحتجاجات للمطالبة بتفعيل القرارات السابقة، والإيفاء بالالتزامات المقررة تجاه مستحقي الإيفاد، وسط تهديد بالتصعيد خلال الفترة المقبلة، ردًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وطالب الحراك في العديد من الوقفات الاحتجاجية بتدخل الحكومة ورئيسها لحل ملف الإيفاد، وذلك بإصدار قرارات مفعلة لكل أستاذ ومعيد، وتفعيل من لديهم قرارات سابقة من معيدين وأعضاء هيئة تدريس.

ونظم الحرك أخيرًا وقفة احتجاجية في الساحة المقابلة لمقر نقابة أعضاء هيئة التدريس المحاذي للمدخل الرئيسي لجامعة طرابلس. كما نظم أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير والمعيدين الذين صدرت لهم قرارات إيفاد وغيرهم بجامعة سرت وقفة احتجاجية، تنفيذًا لقرار الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي بليبيا.

لمناقشة تداعيات هذا التصعيد ودور الحكومة، يستضيف البرنامج كلاً من: رئيس اللجنة العليا لمتابعة الإيفاد نبيل الحسوني، ووليد معيتيق أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمتابعة التفويضات، وعميد كلية الإعلام بجامعة الزنتان عبدالكريم سالم، والمعيدة سهيلة سعد، ود. معمر اكدي أحد المستهدفين ببرنامج التخصصات الطبية النادرة.

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