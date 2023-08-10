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السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 09:53 مساء
السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي
وكيلة وزارة السياحة لشؤون السياحة، ونائب رئيس مجلس الوزراء (فيسبوك)
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بحثت وكيلة وزارة السياحة لشؤون السياحة، بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حنان سليمان حسين، مع نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبوجناح، سبل تنشيط السياحة بمناطق الجنوب، بما في ذلك تحويل وادي «وان تكوفي» الواقع شمال غرب العوينات إلى مزار سياحي، للاستفادة من برامج العلاج بالمياه والردم بالرمال في تنشيط السياحة الاستشفائية.

وخلال اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، طرحت وكيلة وزارة السياحة، رؤية الوزارة لتنشيط السياحة في المنطقة الجنوبية، وأبرز برامجها المستهدف تنفيذها والتي شملت مقترحًا مقدمًا إلى هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وإمكانية وسبل تحويل وادي «وان تكوفي» الواقع على بعد 70 كيلومترًا شمال غرب مدينة العوينات جنوب غرب ليبيا إلى مزار سياحي، للاستفادة من برامج العلاج بالمياه والردم بالرمال في تنشيط السياحة الاستشفائية، إضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية وماراثونات بمناطق الجنوب، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة السياحة، اليوم.

4 مهرجانات بداية من أكتوبر المقبل
كما ناقش اللقاء برامج المهرجانات السياحية، المقرر تنظيمها في مناطق الجنوب خلال موسم السياحة الصحراوية بداية من أكتوبر المقبل، وسبل دعمها، بما في ذلك مهرجان غات السياحي الدولي، ومهرجان الخريف السياحي الدولي، ومهرجان غدامس السياحي الدولي، وتأطير ممارسة نشاط الممشى السنوي التقليدي لبحيرة قبر عون، الذي يمارسه سكان المنطقة (عرب الرملة) سنويًّا لاستخراج القشريات من البحيرة، بإحياء مهرجان الممشى.
 

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