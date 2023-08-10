بعد لقائه تكالة .. باتيلي يدعم مواصلة التوافق لإخراج ليبيا من الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

التقي الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، أعضاء الهيئة الرئاسية الجديدة، للمجلس الأعلى للدولة، معربًا عن أمله لمواصلتهم العمل بروح التوافق من أجل التوصل لاتفاق سياسي يخرج ليبيا، من الانسداد السياسي المزمن.

وقال باتيلي، في بيان مقتضب، عبر«إكس»: شجعت مكتب الرئاسة الجديد للمجلس الأعلى للدولة على مواصلة العمل بروح التوافق والتسوية، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يخرج البلاد من الانسداد السياسي المزمن، ويفتح أمامها وأمام المنطقة آفاق الاستقرار والتطور والرخاء.