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بعد لقائه تكالة .. باتيلي يدعم مواصلة التوافق لإخراج ليبيا من الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 06:57 مساء
بعد لقائه تكالة .. باتيلي يدعم مواصلة التوافق لإخراج ليبيا من الانسداد السياسي
الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي (أرشيفية)
alwasat radio

التقي الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، أعضاء الهيئة الرئاسية الجديدة، للمجلس الأعلى للدولة، معربًا عن أمله لمواصلتهم العمل بروح التوافق من أجل التوصل لاتفاق سياسي يخرج ليبيا، من الانسداد السياسي المزمن.

وقال باتيلي، في بيان مقتضب، عبر«إكس»: شجعت مكتب الرئاسة الجديد للمجلس الأعلى للدولة على مواصلة العمل بروح التوافق والتسوية، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يخرج البلاد من الانسداد السياسي المزمن، ويفتح أمامها وأمام المنطقة آفاق الاستقرار والتطور والرخاء.

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أول لقاء بين باتيلي وتكالة
واللقاء هو الأول الذي يجمع باتيلي مع مكتب هيئة الرئاسة الجديد للمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، الذي جرى انتخابه يوم الإثنين، فى خطوة اعتبرها باتيلي تمهد لسير العملية السياسية في ليبيا حال توافق الأطراف الرئيسية على نتائج لجنة «6+6» وحسمت خلافاتها بشأن القوانين الانتخابية، حسب بيان سابق للمبعوث الأممي.
وبحسب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات العام 2015، يتقاسم المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب عدة صلاحيات، بينها اختيار رئيس الحكومة والبت في اختيار المناصب السيادية، إضافة لتقديمه ملاحظات على الميزانية المقترحة للدولة.
وانتخب محمد مفتاح تكالة، 57 عامًا، رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، عقب حصوله على 67 صوتًا فى جولة تصويت ثانية بعد منافسة شرسة خاضها مع سلفه، خالد المشرى، الذي حصد 62 صوتًا.
والسبت الماضي، بحث باتيلي مع عضو المجلس الرئاسى، موسى الكوني، مستجدات العملية السياسية، داعيًا الأطراف الرئيسية إلى التوافق وحسم خلافاتها حول «القوانين الانتخابية» استعدادًا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.
وحذر باتيلي في وقت سابق، من أن بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تكون نواة لخلق «صراعات سياسية»، مؤكدًا ضرورة التوافق على القوانين الانتخابية التي اقترحتها «لجنة 6+6».
وفجر توافق «لجنة 6+6» على زيادة مقاعد مجلس النواب خلافات حادة بين كيانات سياسية وبرلمانية، رأت في التعديل الجديد تجاوزًا لعمل اللجنة والدستور، معلنة وفق بيانات منفصلة لأعضاء بمجلسي النواب والدولة وحزب العدالة والبناء رفضها لمخرجات لجنة «6+6».

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