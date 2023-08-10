بدء أعمال تنفيذ وصيانة 5 قطاعات بالطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط





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الدبيبة خلال اجتماعه بوزير المواصلات والتخطيط المكلف 10 أغسطس 2023 (فيسبوك)



القاهرة -بوابة الوسط

تابع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بدء أعمال تنفيذ وتطوير خمسة قطاعات بالطريق الساحلي، تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة، بوزير المواصلات والتخطيط، محمد الشهوبي، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعدد من مديري إدارات ديوان المحاسبة وجهاز المواصلات، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.



قطاعات الطريق الساحلي

وتشمل المشروعات التي تابعها الدبيبة، تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالقطاعات الخمسة على الطريق الساحلي وهي قطاعات «طبرق - مساعد»، و«طرابلس - رأس جدير»، إضافة إلى بدء صيانة وتطوير 3 قطاعات أخرى تشمل «تاورغاء - طرابلس»، و«أجدابيا - البريقة» و«الخمس - مسلاتة».



وأكد الدبيبة، في كلمة أعقبت الاجتماع، ضرورة التركيز على الجودة في المشروعات والأخذ في الاعتبار طبيعة الطرق مشددًا على مديري القطاعات أهمية تسهيل حركة المواطنين، من خلال توفير طريق محاذية.



من جهته، أكد رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، على أهمية هذه المشاريع، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المتبعة من شركة الأشغال العامة في صيانة وتطوير طريق «الخمس - مسلاتة» التي يجب اتباعها في القطاعات الأخرى.



وبدوره قدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، سامي العبش، عرضًا ضوئيًا استعرض من خلاله الإجراءات الفنية والتعاقدية للمشروع في كل قطاعاته والجدول الزمني للتنفيذ وكذلك التحديات التي تواجه المشروع.

