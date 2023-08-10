حكومة الوحدة تبحث استكمال إجراءات إعادة فتح المجال الجوي مع إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة مع السفير لإيطالي لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني استكمال إجراءات إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، بما في ذلك الاتفاق المبرم بين هيئات الطيران المدني بهما.

جاء ذلك في لقاء بالعاصمة طرابلس، تناول أيضا التحضير لمنتدى الأعمال إيطاليا - ليبيا، والعمل على تعزيز العلاقات التجارية بدءا بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حسب بيان على حساب السفارة الإيطالية في موقع «X»، اليوم الخميس.

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حضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الاقتصاد سهيل أبوشيحة ومدير مصلحة الطيران المدني محمد شليبك ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء ومستشار وزير الخارجية ونائب السفير والمستشار الاقتصادي والتجاري والمستشار الأكاديمي بالسفارة الإيطالية، وفق ما جاء على صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».